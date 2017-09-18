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Названа предварительная причина унесшего жизни детей пожара в Кокшетау

18 сентября 2017, 20:01

Трое детей и женщина погибли в результате отравления угарным газом.

Предположительной причиной возгорания дома в Кокшетау, где погибли дети, стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

По информации ведомства, 16 сентября на пульт дежурного противопожарной службы поступило телефонное сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Куанышева.

На пожаре спасен 61-летний мужчина и полуторагодовалая девочка, погибли 55-летняя женщина, полуторагодовалая девочка. Восьмилетний мальчик подавал признаки жизни, но по дороге в больницу он скончался в карете скорой помощи. Мать погибших детей во время пожара находилась на работе.

По информации ДЧС, предположительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации бытовых газовых устройств. Назначено проведение пожарно-технического исследования, на месте работает следственная группа УВД.

"Предположительно, произошла утечка газа с последующим возгоранием. Причиной гибели людей послужило отравление угарным газом", — отметил собеседник агентства.

Источник: Sputnik Казахстан

Фото © Sputnik


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