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В Узбекистане изучают информацию о гибели сограждан на стройке в Астане

18 сентября 2017, 20:03

Об этом сообщило МИД страны.

Посольство Узбекистана в Казахстане изучает информацию о гибели двух граждан республики в результате обрушения плит перекрытия на стройке в Астане, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-служба МИД Узбекистана.

Ранее в акимате Астаны сообщили, что двое погибших и один получивший травмы на стройке в Астане рабочих являются гражданами Узбекистана. По данным Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) МВД Казахстана, в воскресенье на строящемся объекте в Астане произошло обрушение плит перекрытия и стены.

"Соответствующие органы Казахстана создали следственно-оперативную группу и проводят следственные действия. Консульским отделом посольства осуществляется комплекс мероприятий по получению более подробной информации о чрезвычайном происшествии", — говорится в сообщении МИД Узбекистана.

В работах на месте ЧП были задействованы 15 спасателей, специализированная техника и специализированное оборудование для разбора завалов и поиска пострадавших.

Фото : правительственный портал Республики Узбекистан


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