В Осло экс-полицейского приговорили к 21 году тюрьмы за коррупцию

Окружной суд Осло вынес в понедельник приговор по громкому уголовному делу в отношении бывшего полицейского Эрика Йенсена, который обвинялся в коррупции и содействии наркопреступлениям на территории страны, отправив Йенсена в тюрьму на максимально возможный в Норвегии срок – 21 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на NRK.

"Суд Осло приговорил полицейского Эрика Йенсена к 21 году тюрьмы по обвинению в коррупции и содействии контрабанде гашиша", — сообщает телекомпания.

Дело Йенсена – один из крупнейших коррупционных скандалов в истории полицейской службы королевства. Йенсен был задержан почти четыре года назад по подозрению в коррупции. Как полагала сторона обвинения, полицейский более 10 лет помогал наркобарону Йермунду Каппелену ввозить в страну крупные партии гашиша, получая за свои услуги солидное вознаграждение.

Показания против Йенсена дал Каппелен, его суд приговорил к 15 годам заключения. Сам полицейский все обвинения отрицал, настаивая на том, что Каппелен был всего лишь источником информации. Йенсен провел в предварительном заключении 111 дней.

Адвокаты Йенсена требовали оправдать их подзащитного по всем пунктам обвинения. Как пояснил судья, зачитывая приговор, в деле не обнаружено смягчающих обстоятельств.

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