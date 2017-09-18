Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Осло экс-полицейского приговорили к 21 году тюрьмы за коррупцию

18 сентября 2017, 20:11

Полисмен также помогал с контрабандой гашиша.

Окружной суд Осло вынес в понедельник приговор по громкому уголовному делу в отношении бывшего полицейского Эрика Йенсена, который обвинялся в коррупции и содействии наркопреступлениям на территории страны, отправив Йенсена в тюрьму на максимально возможный в Норвегии срок – 21 год, сообщает РИА Новости со ссылкой на NRK.

"Суд Осло приговорил полицейского Эрика Йенсена к 21 году тюрьмы по обвинению в коррупции и содействии контрабанде гашиша", — сообщает телекомпания.

Дело Йенсена – один из крупнейших коррупционных скандалов в истории полицейской службы королевства. Йенсен был задержан почти четыре года назад по подозрению в коррупции. Как полагала сторона обвинения, полицейский более 10 лет помогал наркобарону Йермунду Каппелену ввозить в страну крупные партии гашиша, получая за свои услуги солидное вознаграждение.

Показания против Йенсена дал Каппелен, его суд приговорил к 15 годам заключения. Сам полицейский все обвинения отрицал, настаивая на том, что Каппелен был всего лишь источником информации. Йенсен провел в предварительном заключении 111 дней.

Адвокаты Йенсена требовали оправдать их подзащитного по всем пунктам обвинения. Как пояснил судья, зачитывая приговор, в деле не обнаружено смягчающих обстоятельств.

Фото © РИА Новости / Юрий Абрамочкин


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...