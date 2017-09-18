Российская ракета поразила цель на полигоне в Казахстане

Комплекс "Искандер-М" на учениях запустил ракету на максимальную дальность.

С полигона "Капустин Яр" в рамках "Запада-2017" успешно осуществлен запуск ракеты комплекса "Искандер-М" на максимальную дальность, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

"На полигоне Минобороны России "Капустин Яр" Астраханской области в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и РФ "Запад-2017" проведен успешный пуск модернизированного ракетного комплекса Сухопутных войск "Искандер-М" на максимальную дальность. Ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне "Макат" (Республика Казахстан)", — говорится в сообщении.

Фото © РИА Новости / Евгений Биятов