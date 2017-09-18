Рыпакова завоевала золотую медаль на V Азиатских играх

Ольга Рыпакова в третьей попытке прыгнула на 6.43 метра, тем самым принесла в копилку нашей сборной третью золотую медаль.

Казахстанская легкоатлетка Ольга Рыпакова завоевала золотую медаль по прыжкам в длину на V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ольга Рыпакова в третьей попытке прыгнула на 6.43 метра, тем самым принесла в копилку нашей сборной третью золотую медаль.

Серебро в этой дисциплине завоевала тайландская спортсменка Bui Thi Thu Thao, которой покорилось расстояние в 6.36 метра, и третье место досталось индийской легкоатлетке Varakil Neena, показавшей результат в 6.04 метра.