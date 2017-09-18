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В 264 км от Алматы произошло землетрясение

18 сентября 2017, 22:51

Магнитуда составила 4.8.

В понедельник, 18 сентября, в 21 час 54 мин 17 сек сеть сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зарегистрировала землетрясение, эпицентр которого был расположен в 264 км на юг от Алматы - на территории Китая, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт ведомства.

Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 40.84° с.ш. 77.19° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.


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