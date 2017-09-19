В Павлодарской области суд обязал деда платить алименты внуку

В Павлодарской области 72-летний ветеран труда Евгений Матвейчук попал в затруднительное положение. Житель села Октябрьск Качирского района летом этого года случайно узнал, что является алиментщиком, сообщает Pavon.kz.

Как рассказал пенсионер, 13 августа он пошел получать пенсию на почту. Однако в отделении ему выдали только половину положенного. После этого мужчина поехал в районный центр по выплате пенсий.

Со слов пенсионера, его адвокат составил заявление о продлении срока обжалования, но в деле обнаружился документ, подтверждающий то, что копию решения суда Матвейчук получил еще 31 октября прошлого года. Заведующая почтой сообщила, что письмо лично Матвейчуку не вручала, но в своем компьютере отметила, что корреспонденцию отдала. Суд продлевать срок обжалования не стал.





"Я почитал статью 152 Кодекса РК о браке и семье. Там сказано, что при невозможности содержания ребенка обоими родителями могут назначаться алименты в судебном порядке бабушкам и дедушкам, обладающими необходимыми для этого средствами. Во-первых, они оба трудоспособные. Во-вторых, бабушка умерла 18 лет назад. В-третьих, я получаю минимальную пенсию, при том что у меня гипертония и глаукома, правый глаз ослеп. Как мне прожить на оставшиеся 25 000?Лекарства дорогие, нужно питаться, одеваться. Зима на носу, дрова, уголь приобретать. Подсобного хозяйства у меня нет. Возраст не тот. В связи с этой историей давление подскакивает. Нет ни здоровья, ни средств для поездок по судебным инстанциям. Посоветуйте , куда мне обратиться в поисках справедливости?" – написал дедушка.





В областном суде подтвердили, что истец Ирина Ситникова обратилась в суд с иском, в котором сообщала, что ее бывшего гражданского супруга Евгения Матвейчука (сына 72-х летнего пенсионера) еще в 2007 году обязали платить алименты на содержание их общего сына 2003 г.р. вплоть до его совершеннолетия. Женщина с ребенком должны были получать четверть всех доходов отца. Однако, мужчина платить не стал, за что в 2015 году его привлекли к уголовной ответственности. На момент подачи иска он задолжал больше миллиона тенге.





Качирский районный суд удовлетворил ходатайство Ситниковой и обязал Матвейчука выплачивать внуку по 10 МРП каждый месяц вплоть до его совершеннолетия.





В пресс-службе суда уточнили, что Матвейчук обращался в суд с заявлением о восстановлении срока для принесения возражения на судебный приказ и его отмену. Определение об отказе вынесли 12 сентября. Евгений Матвейчук может обжаловать его в течение 10 рабочих дней.