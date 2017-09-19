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Сенат США запретил использование антивируса Касперского

19 сентября 2017, 09:47

МВБ США призвало все гражданские государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты Касперского

Сенат Конгресса США проголосовал за запрет использования продукции «Лаборатории Касперского» американскими государственными учреждениями. Об этом сообщает агентство Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Данная поправка было включена в оборонный бюджет на 2018 финансовый год. За него проголосовали 89 сенаторов, восемь выступили против. Сенатор-демократ Жанна Шахин, одна из авторов поправки, заявила, что отказ от продукции Касперского «убирает реальную уязвимость нашей национальной безопасности».

Принятый законопроект запрещает использование программ «Лаборатории Касперского» в гражданских и военных ведомствах. 13 сентября МВБ США призвало все гражданские государственные учреждения страны в течение 90 дней удалить любые продукты Касперского, однако силовые структуры неподконтрольны данный директиве.

В конце июня агенты Федерального бюро расследований (ФБР) посетили не менее 10 сотрудников «Лаборатории Касперского», проживающих в США. Тогда в спецслужбе отмечали, что не имеют претензий к сотрудникам антивирусной компании и пытались выяснить, какую информацию антивирус может передавать в Россию.

«Лаборатория Касперского» отвергла обвинения МВБ США в кибершпионаже и агрессивной деятельности в киберпространстве. «Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуации», — сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Sergei Karpukhin / REUTERS


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