Пекин выступает за скорейшее прекращение насилия в Мьянме

Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем выразил поддержку действиям правительства Мьянмы по сохранению стабильности и выступил за скорейшее прекращение насилия в этой стране . Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР, пишет . Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте МИД КНР, пишет ТАСС





"Китайская сторона выступает против произошедших в Мьянме столкновений, поддерживает усилия правительства Мьянмы по защите стабильности в стране, - заявил китайский министр. - Мы ожидаем, что огонь войны как можно скорее угаснет, невинные люди перестанут страдать".





"Китай рассчитывает, что Мьянма и Бангладеш путем диалога и переговоров урегулируют имеющиеся разногласия", - добавил он.





Ван И от имени Китая выразил готовность оказать гуманитарную помощь Бангладеш.





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