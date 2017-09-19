9 вещей, о которых мы узнали в поединке Головкин — Канело

Обозреватель The Grueling Truth («Изнурительная правда») Майк Гудпастер очень жестко прошелся по итогам боя между Геннадием Головкиным и Саулом Альваресом в своей статье «9 вещей, о которых мы узнали в поединке GGG — Канело».

Республиканский интернет-портал Sports.kz предлагает казахстанским любителям бокса перевод текста этого любопытного материала.





«То, что произошло в субботу вечером в Лас-Вегасе, было ничем иным, как криминалом. Самое большое событие в боксе за последние годы было разрушено позорным решением, которое, на мой взгляд, является одним из худших для большого боя, которые я когда-либо видел. Итак, что мы узнали в этом поединке?





1. Аделаида Берд — позор бокса





У Берд имеется долгая история плохих решений. Она была столь плоха, что Василий Ломаченко протестовал, когда ее назначили на его бой с Николасом Уолтерсом. Она является позором всех боевых видов спорта, так как придумывала решения даже в нескольких боях ММА. Почему НСАК назначил ее на этот бой? Ваша догадка так же хороша, как и моя, но, конечно, выглядит она подозрительной, если вы понимаете, что я имею в виду? (Реванш)





2. Геннадий Головкин, возможно, не в расцвете сил, но близко от него





GGG подвергали сомнению относительно того, был ли он на пике после своего последнего выступления, когда победил близким решением Дэниела Джейкобса. В субботу вечером он не выглядел старым для того, чтобы оставаться на высоком уровне, так как последние восемь раундов доминировал на ринге над своим гораздо более молодым соперником. В реальности Джейкобс — очень хороший боец, стиль которого всегда будет причинять Головкину проблемы.





3. Максу Келлерману надо жениться на Канело





Келлерман был настолько предвзят во время трансляции, что это выглядело отвратительно. Иногда казалось, что Макс смотрит совершенно другой бой в отличие от всех остальных.





4. HBO правильно выбрал время





Начало платных трансляций стартовало в 8 часов вечера по восточному времени, что обеспечило старт самого главного поединка примерно в 11 часов, а это было тем, что в боксе должны были делать уже долгие годы. Надеемся, что это продолжится.





5. Если ты не можешь выиграть бой, то можешь получить ничью





Вся проблема с решением для меня заключалась в том, что с начала 4-го раунда до конца 9-го Канело постоянно поддерживали канаты, а Головкин являлся эффективным агрессором. Также казалось, что в этих раундах Канело прибегал к выбрасыванию, в основном, одиночных ударов. Для меня это были шесть чистых раундов Головкина. Чтобы получить ничью, нужно было все остальные раунды отдать Канело, и я не понимаю, как это возможно, поскольку думаю, что Головкин чисто выиграл первый раунд.





6. Джеб Головкина был главным преимуществом





GGG контролировал бой своим джебом, и именно поэтому я увидел его победу в бою 116-112. Статистика ударов также подтверждает это утверждение.





7. Оба бойца показали: они, действительно, великие чемпионы





Я думал, что они оба отличные бойцы, когда вступали в бой, но сомневался в них обоих. Для меня все эти сомнения были развеяны, поскольку оба соперника столкнулись с невзгодами и продолжали биться.





8. Если вы считаете, что выиграл Канело, то, очевидно, вы отдали ему выигрыш до боя





Прямо в лицо: если вы считали, что Канело победит, еще до боя, и продолжали считать, что он выиграл, после боя, то вы просто фанат Канело, который оценивал бой только своим сердцем. Я, действительно, не понимаю, как разбирающийся в боксе болельщик может думать, что Канело выиграл этот бой?





9. Я хочу увидеть реванш





Реванш мог бы быть еще лучше, поскольку теперь каждый знает, что может сделать другой. С учетом сказанного я бы снова поставил на GGG, и думаю, что в этот раз ему было бы легче. Если бы Головкин начал атаковать корпус в бою раньше, думаю, возможно, он бы нокаутировал Канело. Другое преимущество Головкина находится в его углу, где располагается его тренер Абель Санчес, которого я считаю большим специалистом. С молодостью на сторону Канело все еще остаются сомнения по поводу того, что может произойти в матче-реванше.





Вывод





Тем вечером фанаты бокса получили очень хороший бой. Обман вокруг противостояния Мэйвезер — Макгрегор стал проверкой нервов всех «настоящих» поклонников бокса, и вот мы получили свою награду за необходимость мириться со всей грязью борьбы за деньги, и, в конце концов, этого стоило ждать, и я не могу дождаться реванша!"





Майк Гудпастер,

The Grueling Truth