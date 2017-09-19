Национальным Банком РК были согласованы руководящие работники банков второго уровня

Бортников Д.А. - Председатель Совета директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол № 92/БВУ/П от 11.09.2017г.);

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