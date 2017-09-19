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Национальным Банком РК были согласованы руководящие работники банков второго уровня

 

Национальным Банком Республики Казахстан были согласованы следующие руководящие работники банков второго уровня:

Каримуллин А.А. - Председатель Совета директоров АО «Qazaq Banki» (протокол № 87/БВУ/П от 24.08.2017г.);

Тао Мэй - член Совета директоров АО «Торгово-промышленный Банк Китая в г.Алматы» (протокол № 89/БВУ/П от 25.08.2017г.);

Сатубалдина Ж.С. - член Правления - заместитель Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 90/БВУ/П от 25.08.2017г.);

Каржаубеков А.Ж. - Главный бухгалтер АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 91/БВУ/П от 04.09.2017г.);

Бортников Д.А. - Председатель Совета директоров ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (протокол № 92/БВУ/П от 11.09.2017г.);

Байжанов У.С. - член Правления - Заместитель Председателя Правления АО «Казкоммерцбанк» (протокол № 93/БВУ/П от 11.09.2017г.).

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Национальным Банком Республики Казахстан было отказано в согласовании следующим руководящим работникам банков второго уровня:

Тэн Хуй - член Правления АО ДБ «Банк Китая в Казахстане» (протокол № 85/БВУ/Т от 16.08.2017г.);

Бекетаева Р.А. - член Совета директоров - независимый директор АО «Delta Bank» (протокол № 86/БВУ/П от 21.08.2017г.).

19 сентября 2017, 10:22
Источник, интернет-ресурс: *Национального Банка РК

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