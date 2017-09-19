Министерство обороны представило депутатам Мажилиса поправки по вопросам жилищных отношений

Презентация законодательных поправок по вопросам жилищных отношений проведена сегодня в Комитете Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности с участием вице-спикера Палаты Владимира Божко. Наряду с депутатами в презентации приняли участие представители госорганов, АО «Жилстройсбербанк» и неправительственных организаций.

Открывая заседание, председатель Комитета Маулен Ашимбаев подчеркнул актуальность рассматриваемого вопроса с учетом особого внимания, уделяемого Главой государства, Верховным главнокомандующим Н.А. Назарбаевым вопросам социального обеспечения военнослужащих и членов их семей, и отметил в этой связи важность данного законопроекта, разработанного с учетом предложений депутатов Мажилиса Парламента.

О том, какие законодательные нововведения предлагаются, участников заседания проинформировал заместитель министра обороны Абылкаир Скаков. По словам вице-министра, принятие законопроекта позволит укрепить социально-правовой статус военнослужащих, поднять престиж воинской службы, повысить заинтересованность военнослужащих в результатах служебно-боевой деятельности и их ответственность. Законопроектом предлагается:

Заменить предусмотренную действующим законодательством компенсацию за наем (аренду) жилья на жилищную выплату всем категориям военнослужащих, нуждающихся в обеспечении жильем независимо от срока воинской службы (за исключением военнослужащих срочной службы, кадетов и курсантов), что вернет социальную справедливость среди военнослужащих.

Вернуть право безвозмездной приватизации после 20 лет срока воинской службы военнослужащим, у которых срок воинской службы на 1 января 2013 года составляла от 10 до 15 лет. Данная норма позволит стереть грань между категориями военнослужащих со сроком воинской службы от 10 до 15 лет и от 15 и более лет.

Перечислять денежные средства на счет в банки второго уровня в размере 50% от положенной жилищной выплаты военнослужащим, обеспеченным служебным жильем, не подлежащим приватизации, в том числе вследствие его расположения в закрытых и обособленных военных городках, на пограничных заставах и в комендатурах.

Выплачивать при увольнении военнослужащим единовременную денежную выплату за период их необеспеченности жильем.

Выплатить уволенным с воинской службы, но проживающим в закрытых и обособленных военных городках лицам компенсацию взамен права приватизации, что позволит высвободить имеющийся служебный жилой фонд МО, МВД и КНБ.

Выплатить денежную компенсацию военнослужащим,состоящим на воинской службе 20 лет и более, уволенным с воинской службы в период с 1 января 2013 года до 1 января 2018 года без жилья и не получившим компенсацию взамен приватизации.

В ходе презентации депутатами были высказаны предложения и замечания, которые будут рассмотрены в рабочей группе под руководством депутата Абая Тасбулатова.