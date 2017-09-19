Алла Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек
19 сентября 2017, 11:33
Двойняшкам исполнилось 4 года.
Накануне, 18 сентября, в одном из подмосковных кафе Алла Пугачева и Максим Галкин отметили четырехлетие их детей – двойняшек Гарри и Лизы, сообщают Dni.ru.
На празднике повеселились наследники певицы Жасмин, внук Валентина Юдашкина Анатолий (его сопровождала бабушка), дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника и многие другие.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878761-a46ef69d5433d9cb2b83ac8a24b561ee
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...