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Алла Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек

19 сентября 2017, 11:33

Двойняшкам исполнилось 4 года.

Накануне, 18 сентября, в одном из подмосковных кафе Алла Пугачева и Максим Галкин отметили четырехлетие их детей – двойняшек Гарри и Лизы, сообщают Dni.ru.

На празднике повеселились наследники певицы Жасмин, внук Валентина Юдашкина Анатолий (его сопровождала бабушка), дочь Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой Вероника и многие другие.







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