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Казахстан будет привлекать на работу иностранцев по новым правилам

19 сентября 2017, 12:04

Предлагается применять три вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов.

Казахстан будет привлекать на работу иностранцев по новым правилам. Об этом сообщила министр труда и социального развития РК Тамара Дуйсенова, передает NewTimes.kz.

Как пояснила Дуйсенова, в стратегии развития миграционной политики Казахстана использован опыт стран ОЭСР, которые делают ставку на долгосрочную миграцию.

«Сочетание временной и долгосрочной миграции в наших условиях будет результативным. Для этого предлагается применять три вида разрешений на трудоустройство иностранных специалистов. Первое - разрешение до одного года на временную работу для работников низкой квалификации в целях ограничения их притока. Оно распространяется на сезонных иностранных рабочих и трудовых мигрантов, работающих у физических лиц с ограничением по возрасту, то есть не младше 18 лет, и сохранением платы сбора. Второе разрешение - до 3 лет квалифицированным иностранным работникам на участие в реализации приоритетных для страны проектов. То есть разрешение может выдаваться сразу на три года в зависимости от характера реализуемых проектов, вместо нынешнего одного года, пролонгируемого ежегодно», — уточнила министр на заседании правительства.

Что касается третьего вида разрешения, то, по ее словам, оно будет выдаваться для реализации долгосрочных проектов квалифицированным иностранным специалистам.

«Это система справок, которая была введена в текущем году. Предлагается расширить срок действия данных справок с 3 месяцев до 3 лет. То есть справка о соответствии квалификации, навыков и умений работника будет иметь силу до 3 лет. В течение трех лет он может трудоустроиться в Казахстане», — заключила Дуйсенова.

Амина Курмангазиева.

Фото: enbek.gov.kz.

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