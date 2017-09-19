Чиновники ВКО побывают во всех дворах Усть-Каменогорска и Семея

Реализация масштабной трехлетней программы по благоустройству дворовых территорий начнется в ближайшее время. Первый показательный двор по поручению акима ВКО Даниала Ахметова будет готов уже в середине октября текущего года, передает пресс-служба акима ВКО.





Программа с условным названием «Мой двор» предусматривает уличное освещение каждого подъезда во дворах Усть-Каменогорска и Семея, благоустройство прилагающей территории и, если необходимо, озеленение.





– Мы детально рассмотрим и посчитаем, во сколько нам обойдется благоустройство, каким образом будет решаться вопрос с посадкой деревьев. Кстати, они будут посажены нами и с участием жильцов. Убежден, что мы выполним наши обязательства, ничего не будет делаться «тяп-ляп», - сказал аким ВКО Даниал Ахметов.





Напомним, недавно глава региона встречался с жителями одного из дворов на улице Питерских Коммунаров, и заверил, что в следующем месяце все работы будут завершены, и он лично это проверит. Именно этот двор и станет образцовым.



