Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Тиньков обвинил Дуровых в инцесте и обещал помочь уволенному сотруднику Telegram

19 сентября 2017, 12:56

Антон Розенберг обвинил братьев Дуровых в предательстве

Бизнесмен Олег Тиньков прокомментировал скандал вокруг соцсети «ВКонтакте», бывший ключевой сотрудник которой, Антон Розенберг, обвинил братьев Дуровых в предательстве, незаконном увольнении и попытке давления с помощью иска в 100 миллионов рублей.

«Оу, у Дуровых еще и инцест... всегда знал о его наклонностях, — написал он на личной странице во «ВКонтакте» и обратился к Розенбергу. — Антон, пиши нам — поможем юридически с человеком, мы против Дурова, что не выполняет российские законы». Что он подразумевает под инцестом, Тиньков не пояснил.

18 сентября Розенберг опубликовал пост на Medium, в котором рассказал, как работал с Павлом Дуровым, основавшим «ВКонтакте», и его братом Николаем, с которым дружил с детства, еще с первого этапа образования соцсети. Он занимал пост технического директора, а затем вслед за Павлом перешел работать в Telegram. Однако, как он утверждает, отношения между ним и Дуровыми разладились после того, как Розенберг узнал о том, что Николай ухаживал за его женой. После этого его уволили из ООО «Телеграф», по его свидетельству, аффилированного с Telegram.

Розенберг утверждает, что его уволили незаконно, и пытается оспорить решение в суде. После обращения в суд он получил встречный иск от «Телеграфа» на 100 миллионов рублей за разглашение коммерческой тайны. Имеются в виду нотариально заверенные переписки с Павлом, которые он представлял в суде.

Дуров отрицает причастность к подаче подобного иска. Он заявил Tjournal «ни один из разработчиков мессенджера Telegram не трудоустроен в этом ООО [«Телеграф»] или иных российских компаниях». В ответ на это Розенберг сообщил, что узнал о том, что в данный момент ООО «Телеграф» пытаются закрыть, а большинство сотрудников переводят в офшорную компанию.

В начале сентября Дуров призвал усиленно распространять ролик блогеров «Немагия», посвященный Тинькову и запрещенный по решению кемеровского суда. После этого банкир объявил о начале сбора компромата на основателя «ВКонтакте». Еще раньше — в июне — он показательно удалил Telegram, заявив, что ему надоел «левый пиар» Дурова.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости


MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...