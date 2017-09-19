Первым электрокаром Bentley станет спорткар

В последнее время британский производитель рассматривал два типа кузова для своей «зеленой» новинки.

Компания Bentley отказалась от планов по выпуску полностью электрического кроссовера. Об этом изданию Autocar сообщил руководитель люксовой марки Вольфганг Дюрхаймер.





В последнее время британский производитель рассматривал два типа кузова для своей «зеленой» новинки. Обсуждалось создание вседорожника, который встал бы на ступень ниже «Бентайги», а также двухместного спорткара. Поскольку электрического кроссовера в планах больше нет, первой моделью Bentley с нулевым уровнем вредных выбросов станет спортивный автомобиль. Хотя не исключено, что планы снова пересмотрят.





Как ожидается, новинку построят на общей платформе с электрическим Porsche Mission E, который станет серийным в конце 2019 года. Какую внешность получит новый Bentley – неизвестно. Возможно, часть решений позаимствуют у электрического концепта EXP12 Speed 6e, представленного в Женеве этой весной.





Британская компания вынуждена выпускать машины с альтернативными силовыми установками, поскольку экологические требования к автомобилям постоянно ужесточаются. В начале этого года производитель подтвердил, что в ближайшие несколько лет у каждой модели Bentley появится гибридная версия. Первым автомобилем с бензоэлектрической силовой установкой станет кроссовер Bentayga, вторым – купе Continental GT. Ранее также обсуждалось создание полностью электрического седана Mulsanne.



