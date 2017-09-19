СМИ сообщили об убийстве 23-летнего российского легкоатлета в Москве

Российский ходок Николай Иванов погиб от ножевого ранения, полученного им на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 19 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.





«Ночью 15 сентября около дома 25 по улице генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался», — сказал источник агентства.





По факту смерти 23-летнего спортсмена возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».





Отмечается, что в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения мужчины с колото-резаным ранением и его смерти в больнице, не уточнив имени умершего.





На прошедшем в январе этого года чемпионате Москвы по многоборьям и спортивной ходьбе среди юниоров Иванов занял девятое место на дистанции 5 километров. На первенстве России по спортивной ходьбе в 2016 году он стал 12-м на дистанции 50 километров.





Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»



