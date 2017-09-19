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Chrysler готовится к премьере экстремального седана 300 Hellcat

19 сентября 2017, 15:31

Уже в следующем году на мировой автомобильный рынок выйдет «заряженный» седан Chrysler 300 Hellcat, оснащённый 707-сильной компрессорной «восьмёркой».

По данным портала, премьера экстремальной новинки состоится в конце 2018 года. В моторном отсеке седана Chrysler 300 Hellcat расположится тот же двигатель, что устанавливается на модели Dodge Charger и Dodge Challenger – компрессорный мотор V8 объемом 6,2 литров (707 л.с.).

Как отмечает издание, фотографы-шпионы уже «отлавливали» тестовый прототип экстремального седана. При этом сообщается, что «заряженная» модификация станет последней версией модели Chrysler 300 актуального поколения.

В свою очередь, по неофициальным данным, в 2019 году американская марка планирует представить седан Chrysler 300 нового поколения. Этот автомобиль должен получить «совершенно новый дизайн экстерьера, новую платформу и новую, расширенную гамму силовых агрегатов, в которую войдут 4-цилиндровые моторы».

Стоит также отметить, что ранее предполагалось, что следующее поколение модели Chrysler 300 будет построено на «тележке» Giorgio, которая дебютировала на седане Alfa Romeo Giulia. Однако сейчас так и неясно, какая же в действительности платформа ляжет в основу седана новой генерации.


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