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Нацбанк: Курс тенге сохранится при цене на нефть не ниже 50 долларов

19 сентября 2017, 16:07

В результате избыточного спроса на инвалюту тенге ослаб до 337 тенге за доллар по состоянию на 14 сентября - Акишев.

На валютном рынке продолжает сохраняться волатильность, несмотря на позитивные фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе. Об этом рассказал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев в ходе встречи с главными редакторами печатных и телевизионных СМИ, передает Zakon.kz.

«В результате избыточного спроса на иностранную валюту, подогреваемого девальвационными ожиданиями, тенге ослаб на 0,3% до 337 тенге за доллар по состоянию на 14 сентября. С начала года наблюдается ослабление на 1,4%», - сказал Д.Акишев.

Он отметил, что Национальный Банк в условиях недостатка предложения иностранной валюты в августе и начале сентября выступал ее продавцом. В августе объем нетто-интервенций Национального Банка составил 70 млн. долларов США.

«По прогнозам Национального Банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долл. США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США», - сказал он.

Также глава Национального Банка рассказал о росте золотовалютных резервов страны.

«По предварительным данным их рост за восемь месяцев составил 11,6% до 32,9 млрд. долл. США. Общая сумма международных резервов страны в августе 2017 года, включая активы Национального фонда – около 58 млрд. долл. США, достигла 91 млрд. долл. США или 61% от ВВП», - сообщил Акишев.

Фото: Sputnik/ Максим Маслов.

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