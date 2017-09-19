Нацбанк: Курс тенге сохранится при цене на нефть не ниже 50 долларов

В результате избыточного спроса на инвалюту тенге ослаб до 337 тенге за доллар по состоянию на 14 сентября - Акишев.

На валютном рынке продолжает сохраняться волатильность, несмотря на позитивные фундаментальные факторы, определяющие курс национальной валюты в среднесрочной перспективе . Об этом рассказал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев в ходе встречи с главными редакторами печатных и телевизионных СМИ, передает . Об этом рассказал председатель Нацбанка РК Данияр Акишев в ходе встречи с главными редакторами печатных и телевизионных СМИ, передает Zakon.kz





«В результате избыточного спроса на иностранную валюту, подогреваемого девальвационными ожиданиями, тенге ослаб на 0,3% до 337 тенге за доллар по состоянию на 14 сентября. С начала года наблюдается ослабление на 1,4%», - сказал Д.Акишев.





Он отметил, что Национальный Банк в условиях недостатка предложения иностранной валюты в августе и начале сентября выступал ее продавцом. В августе объем нетто-интервенций Национального Банка составил 70 млн. долларов США.





«По прогнозам Национального Банка, курс тенге к доллару США будет сохраняться на текущих уровнях, если цены на нефть не снизятся ниже 50 долл. США за баррель, а курс российского рубля не превысит 59-60 рублей за доллар США», - сказал он.





Также глава Национального Банка рассказал о росте золотовалютных резервов страны.





«По предварительным данным их рост за восемь месяцев составил 11,6% до 32,9 млрд. долл. США. Общая сумма международных резервов страны в августе 2017 года, включая активы Национального фонда – около 58 млрд. долл. США, достигла 91 млрд. долл. США или 61% от ВВП», - сообщил Акишев.



