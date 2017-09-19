Врачи в ОСМС будут заинтересованы в оказании помощи пациентам и выдаче им направлений

Врачи не будут отказывать пациентам в помощи, выдаче направлений, потому как сама система заинтересована лечить пациентов. Ведь цель ОСМС - создание здоровой нации и профилактика - Танирберген.

Пациенты в системе обязательного социального медицинского страхования будут получать направления на получение высокотехнологичных услуг, госпитализацию, проведение дорогостоящих анализов по мере необходимости. Новая модель здравоохранения делает акцент на лечении заболеваний на ранней стадии и профилактике, передает корреспондент Zakon.kz.





В обществе все еще есть опасения: «При ОСМС получить направление на операцию или обследование будет сложней, чем сейчас квоту». Но такие предположения безосновательны.





Казахстанская модель страхования называется социальной, потому как: позволяет всем участникам ОСМС получать одинаковые услуги; не заинтересована в получении прибыли (деньги в аккумулирующиеся в Фонде социального медицинского страхования (ФСМС) расходуются практически сразу и не лежат на счетах); ставит перед собой цель создания здоровой нации.





«Вообще в страховании важно, чтобы было очень много здоровых людей. Потому что благодаря деньгам здоровых, лечить больных. Поэтому она социальная и солидарная. К примеру, сегодня мы оказываем за счет государства медицинскую помощь детям, и если с ними хорошо работать, завтра они вырастут здоровыми, начнут работать и также начнут платить взносы. Эти дети условно говоря будут возвращать свой долг тем, кто за них платил», - прокомментировал эксперт в области здравоохранения Серик Танирберген.





Солидарная ответственность, как круговая порука, сегодня ты платишь за кого-то, завтра кто-то за тебя. Но при этом, возможность получить высококвалифицированную помощь у вас одинаковая, несмотря на возраст, социальный статус и так далее. Единственное, нужно регулярно выплачивать взносы в ФCМС. И чем больше людей станут участниками программы, тем больше медицинских услуг можно будет приобрести.





«Врачи не будут заинтересованы отказывать пациентам в помощи, выдаче направлений, потому как сама система заинтересована лечить пациентов. Ведь цель ОСМС - создание здоровой нации и профилактика, на которую расходуется меньше средств, чем на лечение запущенных заболеваний. И там есть масса других регуляторных инструментов, методы оплаты, взаимоотношения финансовые с медицинскими организациями, они тоже очень сильно влияют на поведение поставщика услуг в лучшую сторону», - сказал Танирберген.





По словам эксперта, перед врачом вообще не должен стоять вопрос «платит пациент или нет». Медицинский работник должен оказать помощь, а вопросами расчетов должны заниматься другие люди, в чьи обязанности это входит.





«Каждый должен заниматься своей работой. Врач не должен сидеть и думать, а этого как зарегистрировать и как его удержать, чтобы больше или меньше было денег, это вопрос другого уровня. Они не должны и не будут касаться медицинских работников», - заключил он.





Татьяна Ковалева, Астана.





Фото: dailynews.kz.



