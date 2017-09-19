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Университетское сообщество КарГУ за переход на латиницу

19 сентября 2017, 17:31

Студенческая молодежь позитивно восприняла введение латинской графики.

19 сентября в Карагандинском государственном университете им. Е.А. Букетова состоялся круглый стол на тему «Переход на латиницу – требование времени». В мероприятии приняло участие порядка 100 человек - ученых-филологов, докторантов, магистрантов, студентов.

В ходе обсуждения прозвучали мнения, доводы в пользу перехода на латиницу. Как отметили студенты, преподаватели университета для них это действительно новый этап жизни. Для студентов, профессорско-преподавательского состава университета переход на латиницу это возможность «конкурировать в мире глобального знания», позволяющая влиться в единое мировое образовательное, информационное пространство.

Студенческая молодежь позитивно восприняла введение латинской графики уже в ближайшей перспективе. Студенты, магистранты, докторанты КарГУ, как правило, владеют несколькими языками, свободно ориентируются в интернет-пространстве и не видят трудности в пользовании латинской графикой, а скорее наоборот, теперь для них открываются более эффективные площадки для обмена знаниями, опытом с учебными заведениями во всем мире.

Также присутствующими была отмечена роль введения латинской графики как важнейшего шага к развитию полиязычия в Казахстане.

Университетское сообщество КарГУ им. Е.А. Букетова на деле поддерживает инициированный Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым переход государственного языка на латиницу.

Фото: inform.kz



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