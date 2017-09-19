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Трамп пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею

19 сентября 2017, 21:08

По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится.

Выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, президент США Дональд Трамп пообещал «полностью уничтожить» Северную Корею. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, у США не будет иного выбора, если Пхеньян не образумится. «[Ким Чен Ын] ведет себя и свой режим к самоубийству», — заявил Трамп.

Он настоятельно призывал государства — члены Организации Объединенных Наций вместе работать над изоляцией властей КНДР до тех пор, пока они не прекратят «враждебное» поведение.

17 сентября постоянный представитель США в ООН Никки Хейли пригрозила, что Америка может уничтожить КНДР. «Если Северная Корея продолжит свое безрассудное поведение, если Соединенным Штатам придется защищать себя и своих союзников хоть в каком-то смысле, Северная Корея будет уничтожена», — сказала Хейли.

Двумя неделями ранее Северная Корея заявила об успешном подземном испытании водородного боезаряда для межконтинентальной баллистической ракеты. Последние сейсмологические данные японских специалистов, представленные 6 сентября, указывают, что мощность взрыва составила около 160 килотонн.

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке проходит 72-я сессия Генеральной Ассамблеи этой международной организации. Россию на форуме представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Его выступление намечено на 21 сентября.

Фото: lenta.ru

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