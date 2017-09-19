Виктория Дайнеко объявила о разводе

Известная певица Виктория Дайнеко официально оформила развод с мужем Дмитрием Клейманом. Об этом она сообщила в своем микроблоге





"Принимаю поздравления!!! Нелепая история под названием женитьба официально завершена, и я наконец свободна", – написала Виктория в Instagram.





"Очень жаль, но самое лучшее, что дал бывший муж – дочка! Все будет хорошо", "У вас есть самый главный человечек, ваша доченька. А все остальное еще будет, вы достойны лучшего", "Викуля, главное, у тебя есть твой маленький ангел", "Зато от этой женитьбы есть прекрасная малышка", – считают поклонники Дайнеко.





Пользователи соцсети в целом поддержали решение артистки официально оформить развод, пожелав певице дальнейшей счастливой жизни. "Никогда еще люди не относились к этому с такой легкостью! Очень рада за вас", "Вика, главное – это опыт! Идем вперед по жизни, умудренные опытом!", "Все еще впереди! Будьте счастливы", – написали фолловеры.





Напомним, проблемы в семье Виктории Дайнеко и Дмитрия Клеймана начались буквально после того, как они оформили отношения в апреле 2015 года. Ходили слухи, что певица ревнует мужа, а тот якобы дает к этому поводы. Тем не менее, пара долго юридически не оформляла развод, хотя фактически они давно живут порознь. Их общую дочь воспитывает Виктория.







Публикация от Victoria Daineko (@victoriadaineko) Сен 19 2017 в 6:49 PDT











