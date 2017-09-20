Британия перестала тренировать военных Мьянмы из-за насилия к мусульманам-рохинджа

Великобритания приостановила свою тренировочную программу для военных в Мьянме из-за вспышки насилия в штате, где преимущественно проживают мусульмане-рохинджа , передает , передает Reuters.





Как сообщил представитель британского правительства, решение принято в свете насилия в стране, гуманитарного кризиса и необходимости прекратить нарушения прав человека.





«Мы решили приостановить учебные курсы, предоставляемые военным Мьянмы, до тех пор, пока не будет найдено приемлемое решение текущей ситуации», — говорится в заявлении.





Власти Британии призвали ВС Мьянмы принять немедленные шаги по приостановке насилия в отношении всех жителей штата, дать доступ гуманитарной помощи.





Ранее лидер Мьянмы Аун Сан Су Чжи заявила, что насилие в стране не затронуло большую часть деревень рохинджа.





Конфликт между правительством Мьянмы, населенной преимущественно буддистами, и мусульманами-рохинджа длится много лет. Главная причина — нежелание властей Мьянмы признавать эту категорию населения гражданами страны.



