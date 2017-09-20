Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Казахстан поднялся на третье место после четырех дней Азиатских игр

20 сентября 2017, 01:23

На первом месте Туркменистан — 89 (43-28-18).

Четвертый день V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде (Туркменистан) принес Казахстану десять медалей — три «золота», три «серебра» и четыре «бронзы», сообщает Sports.kz.

Золотые медали выиграли Элина Михина (бег, 400 метров), Виктория Зябкина (бег, 60 метров) и Ольга Рыпакова (тройной прыжок), серебряными призерами стали Ерсултан Музаппаров, Перизат Жакыпбекова (оба — борьба на поясах) и Мария Овчинникова (тройной прыжок), «бронзу» завоевали Дидар Сатбаев (борьба на поясах), Михаил Литвин (бег, 400 метров), Ольга Сафронова (бег, 60 метров) и Галина Дуванова (джиу-джитсу).

После четырех дней Казахстан расположился на третьей позиции в медальном зачете.

Тройка выглядит так:
1. Туркменистан — 89 (43-28-18)
2. Иран — 26 (7-4-15)
3. Казахстан — 22 (6-6-10).

Фото: www.vksport.kz



MINI-MBA — ваш путь к высокооплачиваемой работе. - 43%. Успейте!

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...