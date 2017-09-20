О проведении десятой операции «Пангея»

Управление таможенного контроля Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области информирует о том, что в период с 19 августа по 19 сентября 2017 года проводились совместные международные мероприятия по борьбе с незаконной продажей лекарств через Интернет в рамках ежегодной операции «Пангея».

Операция «Пангея» была направленна на противодействие перемещению контрафактных лекарственных средств путем использования каналов интернет-торговли, в том числе в международных почтовых отправлениях и при доставках в виде экспресс-грузов.

Число стран, правоохранительных и контролирующих органов, учреждений и организаций, участвующих в операции «Пангея» ежегодно увеличивается благодаря координированию Интерпола, который сотрудничает со Всемирной таможенной организацией (ВТамО), Постоянным форумом по международной фармацевтической преступности (ПФМС), Европолом и Руководством Рабочей группы правоохранительных органов по разработке мер борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами (HMA WGEO).

В этом году Всемирной таможенной организацией, таможенными администрациями всех стран, входящих в ВТамО, в том числе и Комитетом государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан операция «Пангея» проводилась в десятый раз.

Незаконная реклама, продажа и поставка нелицензионных, контрафактных лекарств через неконтролируемые веб-сайты являются глобальными и прогрессирующими явлениями. Побочные реакции потребителей поддельных лекарств растут во всем мире.

В этой ситуации ежегодная операция «Пангея Х», направленная на снижение причинения вреда человечеству контрафактными лекарственными средствами, ликвидацию оборота и незаконной интернет-торговли фармацевтическими товарами, имеет достаточно важное значение.

После создания Таможенного союза и переноса таможенного контроля на внешние рубежи, в Северо-Казахстанской области единственным пунктом пропуска на границе ЕАЭС является пункт пропуска «Петропавловск», расположенный в международном аэропорту областного центра.

В силу этого обстоятельства ряд мероприятий операции, направленной на ликвидацию незаконных веб-сайтов, занимающихся поставкой лекарств, не доступны для сотрудников ДГД по СКО. Тем не менее, североказахстанские таможенники видят свою роль в операции «Пангея Х» в максимальном распространении через СМИ информации о повышенных рисках, связанных с приобретением лекарств из неконтролируемых веб-сайтов.

В целом же участниками юбилейной операции «Пангея Х» были проверены инфраструктура Интернета, регистраторы доменных имен и поставщики интернет-услуг, размещающие и направляющие пользователей на веб-сайты, система электронных платежей, процессы обработки платежей по заказам, системы доставки почты и доставки продукции потребителю.

В рамках операции были произведены проверки нелегальных интернет-аптек, предоставление платежных систем компаниями по кредитным картам, перехват незаконных медицинских продуктов в национальных почтовых узлах и портах.

Операция «Пангея Х» ориентирована на изъятие незаконных фармацевтических препаратов, проводимых полицией, таможенными и органами, регулирующими оборот лекарственных средств. Недобросовестные фармацевты и поставщики контрафактных медикаментов были привлечены к ответственности.

Очевидно, что совместные действия участников ежегодной операции призваны препятствовать незаконному ведению бизнеса и позволяют защитить население от незаконных и опасных медицинских продуктов.