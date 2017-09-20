Мексиканские болельщики считают, что Головкин победил «Канело»

43% фанатов уверены, что победил Головкин, 29% - за Альвареса.

Мексиканская версия сайта ESPN опубликовала итоги голосования по результату боя Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), сообщает сообщает Sports.kz





43% фанатов уверены, что победил Головкин, 29% - за Альвареса, 28% - полагают, что бой действительно вышел ничей.





Всего в опросе приняло участие 3 160 любителей бокса. Напомним, ранее аналогичное голосование провел британский телеканал Sky Sports - там преимущество GGG в голосовании было еще более впечатляющим - 78% против 12% у «Канело» (10% - за ничью).





Бой Головкин - Альварес в Лас-Вегасе завершился ничьей, после чего боксеры согласились на реванш.





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