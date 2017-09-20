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Задержан третий подозреваемый по делу о взрыве в Лондоне

20 сентября 2017, 02:36

25-летний мужчина задержан в Уэльсе.

Скотланд-Ярд задержал третьего подозреваемого в осуществлении взрывов в метро Лондона. Сообщение опубликовано на сайте полиции, передает Газета.ru

Сообщается, что 25-летний мужчина задержан в Уэльсе.

Ранее по делу о взрыве задержали еще двух подозреваемых.

Утром 15 сентября на станции метро «Парсонс-Грин» в вагоне поезда взорвалась самодельная бомба. По последним данным, пострадали 30 человек.

Фото: Luke MacGregor/Reuters

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