Актер Морган Фримен объявил Россию врагом США
20 сентября 2017, 07:02
«Свободный мир нуждается в нашем лидерстве», - говорит Фримен.
Фримен снялся в пропагандистском ролике, в котором он говорит о том, что Москва якобы хочет отомстить США за развал СССР, сообщает aif.ru.
В кадре Фриман говорит, что агент КБГ решил стать президентом, чтобы отомстить за развал своей страны. Актер рассказывает, что Россия якобы виновна в кибератаках и пропаганде, а также призывает Белый дом открыть «всю правду».
«Свободный мир нуждается в нашем лидерстве», - говорит Фримен.
Фото: кадр из фильма
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878899-936a031e73b87efc7e15cd34c182b12a
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...