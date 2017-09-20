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Актер Морган Фримен объявил Россию врагом США

20 сентября 2017, 07:02

«Свободный мир нуждается в нашем лидерстве», - говорит Фримен.

Фримен снялся в пропагандистском ролике, в котором он говорит о том, что Москва якобы хочет отомстить США за развал СССР, сообщает aif.ru.

В кадре Фриман говорит, что агент КБГ решил стать президентом, чтобы отомстить за развал своей страны. Актер рассказывает, что Россия якобы виновна в кибератаках и пропаганде, а также призывает Белый дом открыть «всю правду».

«Свободный мир нуждается в нашем лидерстве», - говорит Фримен.



Фото: кадр из фильма

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