Промоутер Сондерса: надеемся в декабре заполучить бой с Головкиным
20 сентября 2017, 09:49
16 сентября Сондерс успешно защитил свой титул в Лондоне, одержав победу над Уилли Монро, а Головкин отстоял свои пояса в Лас-Вегасе в бою с Саулем Альваресом, завершившемся ничьей.
Британский промоутер Фрэнк Уоррен, который ведёт дела чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, подтвердил, что его боец желает объединительного боя с обладателем поясов IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.
16 сентября Сондерс успешно защитил свой титул в Лондоне, одержав победу над Уилли Монро, а Головкин отстоял свои пояса в Лас-Вегасе в бою с Саулем Альваресом, завершившемся ничьей.
«Сондерс будет драться в декабре. Мы вернём его на ринг в декабре, надеюсь это будет бой с Головкиным», — цитирует Уоррена BoxingScene.
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