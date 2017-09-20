Промоутер Сондерса: надеемся в декабре заполучить бой с Головкиным

16 сентября Сондерс успешно защитил свой титул в Лондоне, одержав победу над Уилли Монро, а Головкин отстоял свои пояса в Лас-Вегасе в бою с Саулем Альваресом, завершившемся ничьей.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен, который ведёт дела чемпиона мира WBO в среднем весе Билли Джо Сондерса, подтвердил, что его боец желает объединительного боя с обладателем поясов IBF/IBO/WBA/WBC Геннадием Головкиным.





16 сентября Сондерс успешно защитил свой титул в Лондоне, одержав победу над Уилли Монро, а Головкин отстоял свои пояса в Лас-Вегасе в бою с Саулем Альваресом, завершившемся ничьей.





«Сондерс будет драться в декабре. Мы вернём его на ринг в декабре, надеюсь это будет бой с Головкиным», — цитирует Уоррена BoxingScene.