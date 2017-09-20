Эффективность уголовного судопроизводства усовершенствует правоохранительную деятельность

Н.Абдиканов,

Председатель Алматинского городского суда

Касаясь вопроса об эффективности уголовного судопроизводства, следует иметь в виду, что важность ее неукоснительного обеспечения прямо вытекает из ясного понимания того, что судебная ветвь власти вкупе с правоохранительными органами, составляют единую правоохранительную систему Казахстана, призванную обеспечивать и защищать конституционные права человека и гражданина, являющиеся высшими ценностями государства.

Как известно, направления развития судебной и правоохранительной деятельности определены в Концепции правовой политики на период с 2010 до 2020 гг., утвержденной Указом Президента РК от 24 августа 2009 года № 858, а также Государственной программе дальнейшей модернизации правоохранительной системы на 2014-2020 годы, утвержденной Указом Президента РК от 31 декабря 2013 года №720.

В этой связи, безусловно важно, чтобы судебная система страны, которая согласно действующим конституционным установлениям, являет из себя независимую самостоятельную ветвь единой государственной власти, хоть и связанную процессуально самым тесным образом с профессиональной деятельностью правоохранительных органов, ни в коей мере не должна от них зависеть.

Именно поэтому, согласно требованиям действующего Основного Закона страны, недопустимо в какой бы то ни было форме вмешательство при осуществлении судами страны специфической функции правосудия, не присущей правоохранительным органам, под страхом строгой правовой ответственности.

За годы Независимости в Казахстане создана достаточно эффективная нормативная правовая база, регламентирующая как деятельность судебной системы страны, так и деятельность соответствующих правоохранительных органов, для которых именно суд, по существу, следует признать высшей ревизионной инстанцией, поскольку именно и только суду, дано право дачи окончательной оценки результатов деятельности в ходе досудебного производства по уголовным делам.

Отрадно констатировать, что в качестве основополагающих критериев эффективности деятельности судов, равно как и правоохранительных органов страны, отныне признаются не цифровые показатели, как прежде ( т.н. процентомания), а повышение уровня доверия населения к правоохранительной системе, а также переход от количественных показателей к качественным параметрам.

Все это стало возможным в результате последовательного эволюционного развития нашей страны под руководством Главы нашего государства Н.А. Назарбаева, которым с момента обретения Казахстаном государственной Независимости, уделяется непреходящее, пристальное внимание уделяется развитию судебной системы страны, в направлении построения в Казахстане развитого правового государства, предполагающего наличие в стране сильной судебной системы, деятельность которой соответствует самым высоким мировым стандартам.

И, как известно, в этом направлении Казахстаном сделаны огромные шаги вперед. Так, в результате последовательной практической реализации институциональной программы «Верховенство закона» Президентского Плана «Сто конкретных шагов», в последние годы существенно изменилось действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, завершена на практике полная специализация судов по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции (путем создания, наряду с районными и приравненными к ним судами, специализированных межрайонных судов по уголовным делам, специализированных межрайонных военных судов, ювенальных судов и дальнейшего последовательного совершенствования их деятельности), введен и отработан на практике новый апелляционный порядок пересмотра не вступивших в законную силу судебных актов; в полной мере реализуется вновь установленный порядок кассационного пересмотра вступивших в законную силу судебных актов по уголовным делам, который входит в исключительную компетенцию высшей судебной инстанции страны - Верховного Суда Республики Казахстан.

Кроме того, значительно расширен судебный контроль, путем практического введения в действие полностью себя оправдавшего института следственного судьи, и, в этой связи, передачи судам права санкционирования большего числа важнейших процессуальных следственных действий, прежде всего, санкционирования содержания под стражей и др.

Тем самым, практически обеспечены правовые установки вышеназванной Концепции правовой политики.

Все это способствует на практике обеспечению эффективности судопроизводства в строго установленной законом форме реализации судами конституционной функции по отправлению правосудия, в рамках которой обеспечивается защита конституционных прав граждан, поскольку исключительно в рамках уголовного судопроизводства подводится окончательный итог результатам работы всех органов досудебного расследования.

В этой связи, практическая возможность усиления эффективности уголовного судопроизводства видится нами лишь на пути окончательной передачи суду полного контроля за всеми основными процессуальными (следственными) действиями в ходе досудебного производства по уголовным делам. Считаем, что в настоящее время в Казахстане созрели все необходимые предпосылки для передачи именно под контроль следственных судей санкционирование проведения СОРМ: прослушивание телефонных и прочих переговоров, снятия информации с любых средств электронной связи и т.п.

Понимая, что все это потребует дополнительного времени и усилий со стороны соответствующих судей, призванных осуществлять указанную функцию, полагаем необходимым поддержать идею о создании специальных следственных судов, особенно в крупных административно-территориальных центрах страны.

В рамках усиления эффективности судопроизводства, а именно, обеспечения функционирования судебной системы страны на мировом уровне весьма актуальным, на наш взгляд, также является введение института помощников судей, по примеру других развитых стран.

Кроме того, считаем весьма непростой, но важной, задачей, на перспективу - дальнейшее сбалансированное уточнение прав участников процесса - представителей сторон обвинения и защиты, направленного на реальное обеспечение принципа равенства сторон, и прежде всего, необходимости всесторонне продумать вопросы, с изучением опыта других развитых стран, в плане постепенного расширения процессуальных прав сторон непосредственно в судебном процессе: как процессуальных прокуроров, так и адвокатов. Это, прежде всего, вопросы, касающиеся выполнения требований ст.24 УПК РК о всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела - о возможности предоставления дополнительных доказательств, в том числе протоколов допроса (с согласия допрашиваемых лиц), дополнительных протоколов осмотра (с согласия проживающих лиц или владельцев помещения, земельного участка и т.п.); продумать вопрос и о возможности законодательного закрепления права сторон на назначение, в специально оговоренных законом случаях, проведения независимых экспертиз.

Считаем, что предлагаемые нами практически меры, направленные на усиление процессуального положения сторон в уголовном судопроизводстве, будут в максимальной мере способствовать эффективности судопроизводства в нашей стране.