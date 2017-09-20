Экс-замкомандующему войсками в Мангистау вынесли приговор

Сегодня в военном суде Актауского гарнизона вынесен приговор в отношении бывшего заместителя командующего войсками регионального командования «Юг» (по боевой подготовке) Сабира Каюмова. Он признан виновным в крупных хищениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Высокий военный чин судили за дела, имевшие место несколько лет назад. Тогда полковник Сабир Каюмов был командиром РГУ «Войсковая часть 25744» МО РК (в состав которой входит единственная в РК бригада морской пехоты). Используя положение, он совершал крупные хищения.

Полковника обвинили по статье «Мошенничество». «Сегодня оглашен приговор по уголовному делу в отношении полковника К. В соответствии с приговором суда, бывший заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» (по боевой подготовке), полковник К. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 1,2 п., ч. 3, ст. 190 УК РК.

С применением 1, 2 ч.3 ст. 190 УК РК ему назначено наказание с применением части 4 статьи 55 УК РК в виде пяти лет ограничения свободы с конфискацией имущества, находящегося в его собственности, добытого преступным путем либо приобретенного на средства, добытые преступным путем, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также подсудимый лишен воинского звания «полковник». Приговор не вступил в законную силу», - рассказала представитель пресс-службы военного суда Актауского гарнизона Жанаргул Колганат.

Председательствующим судьей процесса был председатель военного суда Актауского гарнизона Марат Алдабергенов. По его словам, в материалах уголовного дела были собраны доказательства виновности в использовании им своего служебного положения для того, чтобы обманным путем и злоупотреблением доверия совершить хищение чужого имущества в крупном размере.

Александра Данилова