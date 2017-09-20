Утверждена Стратегия развития АО «Казына Капитал Менеджмент» на 2014-2023 гг. в новой редакции

Она разработана на основании актуализированной Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2023 годы с учетом макроэкономических изменений в регионе и новых тенденций в private equity.

8 сентября 2017 года состоялось заседание Совета директоров АО "Казына Капитал Менеджмент" (ККМ), в ходе которого была утверждена Стратегия развития ККМ на 2014-2023 годы в новой редакции.





Стратегия разработана на основании актуализированной Стратегии развития АО «НУХ «Байтерек» на 2014-2023 годы с учетом макроэкономических изменений в регионе и новых тенденций в private equity, а также на основании проведенного анализа деятельности ККМ за 10 лет.





В рамках актуализации Стратегии развития обновлены миссия и видение ККМ:





• Миссия – развитие инфраструктуры private equity в Казахстане в целях содействия устойчивому экономическому развитию Казахстана.

• Видение – уникальный институт развития в форме фонда фондов private equity в Казахстане в соответствии с лучшими международными практиками.





Основными предпосылками для определения стратегических направлений стали необходимость привлечения дополнительных объемов инвестиций для поддержки экономического роста, ограниченность традиционных источников финансирования и преимущества инструмента private equity, как устойчивого долгосрочного источника стимулирования экономического развития.





Для выполнения миссии разработаны важные стратегические направления, как поддержка предпринимательства, повышение экспортного потенциала в сегменте крупного и среднего бизнеса посредством инструментов private equity; развитие инфраструктуры private equity в Казахстане; повышение эффективности деятельности ККМ.



