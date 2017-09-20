Мобильное приложение ForteBank признано "Прорывом года"

В Алматы прошла шестая международная конференция «Мобильные сервисы и платежи - MobiEvent'17» - ежегодное отраслевое событие, посвященное темам развития рынка мобильных государственных, банковских и финансовых услуг в Казахстане, странах СНГ и Центрально-Азиатского региона.





В рамках конференции были подведены итоги ежегодного Рейтинга мобильных приложений Казахстана. Данный рейтинг, не имеющий аналогов в Центрально-Азиатском регионе, служит своеобразным индикатором состояния национального рынка мобильных разработок и наглядно демонстрирует тренды его развития.









По итогам рейтинга мобильное приложение ForteBank вошло в ТОП-10 мобильных приложений Казахстана получив награду «Прорыв года», в категории «Финансы».





Разработчиком приложения является компания Monitise Create (Великобритания), которая по оценкам Global Finance в 2014 году является одним из лидеров на рынке разработки мобильных приложений для финансового сектора.









Мобильное приложение ForteBank приятно удивляет своим интуитивно дружелюбным интерфейсом, оно удобно и понятно, пользователь без труда понимает, как работать с программой, именно эти составляющие дали приложению максимальный прирост пользователей.









«Нам очень приятно, что нашу работу оценило профессиональное сообщество. Наше приложение пользуется большим успехом. С начала года количество пользователей и транзакций увеличилось в два раза. Особенностью нашего мобильного приложения является кроссплатформенность, то есть вне зависимости от места подключения клиент видит единообразный интерфейс и его опыт пользования идентичен как на iOS, Android, так и на web-версии банка», - прокомментировала Гаухар Бисембиева, Заместитель Председателя Правления АО «ForteBank».





Общая информация о банке





АО «ForteBank» – один из крупнейших банков Казахстана, образованный в 2015 году в результате слияния АО «Альянс Банк», АО «Темiрбанк» и АО «ForteBank». Банк представлен во всех регионах и городах страны 19 филиалами и 102 отделениями, а также обширной терминальной и эквайринговой сетью, насчитывающей более 860 банкоматов и около 8 380 POS-терминалов в торговых и сервисных предприятиях. В Банке работает более 3 580 специалистов.











