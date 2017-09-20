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Трамп: На оборону и защиту США потратят более 700 млрд долларов

20 сентября 2017, 10:58

По его словам, со времени выборов в ноябре 2016 года «США живется все лучше и лучше».

США потратят на оборону и защиту страны более 700 миллиардов долларов. Об этом во время выступления на 72-й сессии Генеральной ассамблеи заявил президент США Дональд Трамп, пишет inforesist.org.

«Как только что было объявлено, мы будем расходовать более 700 млрд долларов на наши силы обороны и защиты. Вскоре наши военные станут сильными, как никогда прежде», – сказал он.

По его словам, со времени выборов в ноябре 2016 года «США живется все лучше и лучше».

«Биржевые показатели беспрецедентно высоки – на рекордному уровне. Сейчас за 16 лет самый низкий показатель безработицы, а людей в США сейчас работает больше, чем когда-либо. В страну возвращаются компании, которые формируют рабочие места в беспрецедентных масштабах», – отметил он.

фото: НТВ

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