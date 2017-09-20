Н.Нигматулин: Мы выполняем задачу Елбасы, по формированию мощного транспортного хаба

Ратификация соглашений позволит создать правовую основу для осуществления пассажирских, а также автомобильных перевозок, развития торгово-экономического сотрудничества.

Сегодня на пленарном заседании мажилиса председатель палаты Нурлан Нигматулин подчеркнул важность ратификационных законопроектов, направленных на использование транзитно-транспортного потенциала нашей страны, сообщает сообщает Zakon.kz





Депутаты мажилиса одобрили ратификацию законодательных поправок в Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о международном автомобильном сообщении, а также казахстанско-норвежское Соглашение о международных автомобильных перевозках.





Как отметил спикер мажилиса, соглашения с Узбекистаном и Норвегией направлены на формирование глобальных логистических схем с использованием транспортной инфраструктуры нашей страны.





- Это очень важно для выполнения задач, поставленных Главой нашего государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, по реализации транзитного потенциала Республики и превращения Казахстана в мощнейший евразийский транспортно-логистический хаб. И когда эта задача будет выполнена, можно будет сказать перефразируя известное выражение – все дороги будут вести в Казахстан, - подчеркнул Н.Нигматулин.





Ратификация соглашений позволит создать правовую основу для осуществления пассажирских, а также автомобильных перевозок, развития торгово-экономического сотрудничества.



