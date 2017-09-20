В Минздраве назвали главные коррупционные риски в сфере обращения лекарственных средств

Об этом сегодня сообщил вице-министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, на расширенном заседании Общественного совета Министерства здравоохранения РК по вопросам борьбы с коррупцией в системе здравоохранения.

В своем выступлении Алексей Цой отметил, что новые антикоррупционные меры в сфере лекарственного обеспечения страны будут базироваться на системном подходе регулирования данных трех составляющих: процедуры закупа, формирования цен, определения перечня закупаемых лекарств и их объемов.

«В частности, при формировании цен могут быть такие риски, как завышение цен при регистрации, большое количество не рассмотренных заявлений на их регистрацию и нарушение действующих правил при регистрации цен. При определении перечня закупаемых лекарств и их объемов могут быть: отсутствие прозрачной системы формирования перечня, дублирование препаратов с одинаковым действием, необоснованное сужение технических характеристик для закупа, включение в списки препаратов третьей линии терапии либо без доказанной эффективности. Также при процедуре закупа могут быть такие предпосылки, как большое количество бумажного документооборота и отклонение заявителей на основании экспертных заключений» - добавил он.

Вице-министр предложил новую модель формирования цен на лекарства в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, которая даст увеличение экономической доступности лекарств для населения, расширение объема закупаемых лекарств и охвата обеспечиваемых пациентов государством и исключение коррупционных факторов на уровне регистрации цен.

Алексей Цой также подробно остановился на выявленных нарушениях закупа медтехники, закупаемой управлениями здравоохранения регионов в рамках местного бюджета. Так, медицинская техника планируется без экспертизы стоимости, технических характеристик и клинико-технического обоснования - завышена стоимость на общую сумму более 557 млн. тенге; на этапе поставки в договорах закупа не указывается информация о модели, марке и производителях медицинской техники, стране происхождения, что дает возможность поставщикам поставлять медицинскую технику с неполной комплектацией и с худшими техническими характеристиками - 342 единицы медицинской техники на сумму 5,4 млрд. тенге закуплено без указания завода производителя, 173 единицы медицинской техники на сумму 2,2 млрд. тенге; Не соблюдаются требования Правил закупа медицинской техники по обязательному гарантийному сервисному обслуживанию медицинской техники сроком не менее 3-х лет (или 37 месяцев) - 79 единиц на сумму 633 млн. тенге закуплено с гарантийным сервисным обслуживанием 12 месяцев, 247 единицы на сумму 7,1 млрд. тенге-без указания сроков гарантийного сервисного обслуживания; Медицинская техника отечественных производителей закупается по завышенной стоимости - 2 единицы медицинской техники на сумму 66,8 млн. тенге.

Также в ходе заседании были обсуждены основные механизмы противодействия коррупции в системе здравоохранения, вопросы планирования и прогнозирования; непрозрачности распределения бюджетных средств и несовершенной тарифной политики.