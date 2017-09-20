Синоптики сообщили, когда начнется похолодание

После дня осеннего равноденствия на территорию Казахстана придет настоящая осень, передает передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".









22 сентября - день осеннего равноденствия. С этого времени день становится короче ночи.





Подробный прогноз погоды смотрите здесь





Фото: unsplash.com.

"Осеннюю погоду уже почувствовали жители северных областей Казахстана. Холодный арктический фронт, перемещаясь с районов Западной Сибири, будет вызывать осадки и дальнейшее похолодание сначала в северных, затем в центральных и восточных областях. До южных и юго-восточных областей он доберётся в субботу и принесёт с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха", - говорится в прогнозе.