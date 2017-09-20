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Синоптики сообщили, когда начнется похолодание

20 сентября 2017, 13:28

В южных и юго-восточных областях ожидается резкое понижение температуры.

После дня осеннего равноденствия на территорию Казахстана придет настоящая осень, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Осеннюю погоду уже почувствовали жители северных областей Казахстана. Холодный арктический фронт, перемещаясь с районов Западной Сибири, будет вызывать осадки и дальнейшее похолодание сначала в северных, затем в центральных и восточных областях. До южных и юго-восточных областей он доберётся в субботу и принесёт с собой дожди и резкое понижение температуры воздуха", - говорится в прогнозе.

22 сентября - день осеннего равноденствия. С этого времени день становится короче ночи.

Подробный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото: unsplash.com.

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