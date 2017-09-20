Toyota представила новую линейку спорткаров

Компания Toyota представила в Японии свои новые спортивные бренды. К топовой марке GRMN (Gazoo Racing Masters of Nürburgring), под которой выпускаются полноценно «заряженные» модели, добавились еще две линейки – средняя GR и начальная GR Sport.





Фактически, речь идет об аналоге моделей F Sport «Лексуса». То есть машины не получают прибавки мощности, но им улучшают аэродинамику и ездовые характеристики, придают более спортивный облик за счет разных опций. «Средний» бренд GR – это бывший G's (G Sports). Такое исполнение получил хетчбэк Vitz, известный в Европе как Yaris. В серию GR Sport вошли Vitz, Prius PHV, Harrier, Mark X, Voxy и Noah – все они будет доступны в Японии с 19 сентября. Чуть позже на рынок выйдут Vitz GRMN, 86 GR, Aqua GR Sport и Prius α GR SPORT. Кроме того, владельцы обычных серийных авто смогут заказать себе аксессуары GR Parts через сеть магазинов GR Garage, которые появятся и за пределами Японии.





Самое главное: если раньше машины серий GRMN и G's продавались исключительно в Японии, а для остального мира предлагались только доработки от Toyota Racing Development (TRD), то теперь Toyota планирует полноценную экспансию на международный рынок. Первым станет хот-хетч Yaris GRMN, показанный недавно во Франкфурте – его выпустят во Франции ограниченным тиражом в 400 экземпляров. В перспективе Toyota надеется составить полноценную конкуренцию Mercedes-AMG, BMW M и Audi Sport.



