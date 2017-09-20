«Внедорожный» Sandero стал эксклюзивнее
20 сентября 2017, 14:25
Визуально Renault Sandero Stepway Limited Edition можно отличить от обычной модели по затемненным колесным дискам Dark metal, наклейкам на кузове и новому белому цвету «Белый лед».
Компания Renault добавила российскому Sandero Stepway специальную версию Limited Edition. Она уже доступна для заказа во всех дилерских центрах страны.
Визуально Renault Sandero Stepway Limited Edition можно отличить от обычной модели по затемненным колесным дискам Dark metal, наклейкам на кузове и новому белому цвету «Белый лед», который будет доступен наряду с красным и оттенками «Зеленый оникс» и «Голубая лазурь». Спецверсия основана на комплектации Confort, однако ее перечень базового оборудования расширен. Так, в оснащение высокого хетчбэка вошли: система дистанционного запуска двигателя, обогрев всей поверхности лобового стекла, кондиционер, бортовой компьютер и аудиосистема. За отдельную плату предлагается навигация MediaNav 3.0.
Текст: Александр Орехов
Фото: Renault
Via cartimes
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4878999-6a189f25cad720d820dd3e035755ef89
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...