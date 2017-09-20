«Внедорожный» Sandero стал эксклюзивнее

Визуально Renault Sandero Stepway Limited Edition можно отличить от обычной модели по затемненным колесным дискам Dark metal, наклейкам на кузове и новому белому цвету «Белый лед».

Компания Renault добавила российскому Sandero Stepway специальную версию Limited Edition. Она уже доступна для заказа во всех дилерских центрах страны.





Визуально Renault Sandero Stepway Limited Edition можно отличить от обычной модели по затемненным колесным дискам Dark metal, наклейкам на кузове и новому белому цвету «Белый лед», который будет доступен наряду с красным и оттенками «Зеленый оникс» и «Голубая лазурь». Спецверсия основана на комплектации Confort, однако ее перечень базового оборудования расширен. Так, в оснащение высокого хетчбэка вошли: система дистанционного запуска двигателя, обогрев всей поверхности лобового стекла, кондиционер, бортовой компьютер и аудиосистема. За отдельную плату предлагается навигация MediaNav 3.0.



