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Нейромонах Феофан вытащил голос Леонида Агутина из вокала Анжелики Варум

20 сентября 2017, 14:42

Как с помощью аудиоредактора и понижения звука на четыре полутона сделать из вокала Варум голос Агутина

Журналист Юрий Дудь опубликовал на видеохостинге YouTube интервью с драм-н-бэйс-музыкантом, выступающим под псевдонимом Нейромонах Феофан. Тот рассказал блогеру о слухе, что песни Анжелики Варум якобы исполнял Леонид Агутин.


Феофан продемонстрировал Дудю, как с помощью аудиоредактора и понижения звука на четыре полутона сделать из вокала Варум голос Агутина. Музыкант привел в пример песни «Художник, что рисует дождь» и «Все в твоих руках». В оригинале последней Агутин поет только в конце композиции.

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