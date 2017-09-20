Нейромонах Феофан вытащил голос Леонида Агутина из вокала Анжелики Варум
20 сентября 2017, 14:42
Как с помощью аудиоредактора и понижения звука на четыре полутона сделать из вокала Варум голос Агутина
Журналист Юрий Дудь опубликовал на видеохостинге YouTube интервью с драм-н-бэйс-музыкантом, выступающим под псевдонимом Нейромонах Феофан. Тот рассказал блогеру о слухе, что песни Анжелики Варум якобы исполнял Леонид Агутин.
Феофан продемонстрировал Дудю, как с помощью аудиоредактора и понижения звука на четыре полутона сделать из вокала Варум голос Агутина. Музыкант привел в пример песни «Художник, что рисует дождь» и «Все в твоих руках». В оригинале последней Агутин поет только в конце композиции.
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