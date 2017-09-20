В Астане стартовал V Юбилейный Форум машиностроителей Казахстана

Завтра в «Қазмедиа орталығы» пройдет расширенное пленарное заседание.

В отеле Hilton Gаrden Inn проходят секционные заседания по направлениям:





- Нефтегазовое

- Технологии машиностроения межотраслевых производств

- Сельскохозяйственное

- Автомобилестроение

- Электротехническое

- Горно-металлургическое

- Железнодорожное

- Индустрия 4.0 – Конференция «Производительность 2020»

- Оборонное и оптико-электронное машиностроение.





В рамках секции нефтегазового машиностроения обсуждаются вопросы повышения объемов поставки продукции и перспективы кооперации с международным нефтегазовым машиностроением.









Основной упор - освоение технологического оборудования для приоритетных производств в Казахстане.





Производители затронули тему организации аудита и сертификации казахстанских предприятий на соответствие стандартам API с привлечением ресурсов лабораторий КТРМ.





Секция горно-металлургического машиностроения идет в формате открытой дискуссии. Ключевым стал вопрос планов закупок крупных предприятий ГМК и рычагов воздействия для развития казсодержания.





В рамках секции железнодорожного машиностроения обсуждаются вопросы дальнейшего развития, в т.ч. экспортного потенциала, мер гос. поддержки отечественных производителей железнодорожной продукции.





Новая секция Технологии машиностроения межотраслевых производств посвящена вопросам сохранения и развития базовых машиностроительных технологий.





Также проходит секция, посвященная вопросу внедрения Индустрии 4.0. Четвертая промышленная революция, становится основной темой технологического развития промышленности.





КИРИ были проведены исследования среди машиностроительных предприятий. Для изучения был приглашён институт Fraunhofer.





Кульминационным событием стала презентация робота компании Nokia. Завтра в «Қазмедиа орталығы» пройдет расширенное пленарное заседание.



