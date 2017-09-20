К.Мами: Серьёзные изменения ожидаются в институциональном построении органов досудебного следствия

Председатель Верховного Суда РК Кайрат Мами на заседании круглого стола в Алматы рассказал об изменениях в казахстанском судопроизводстве, сообщает Zakon.kz.

Так, по его словам, в ближайшем будущем серьёзные изменения ожидаются в институциональном построении органов досудебного следствия и дознания.

«За прошедшие годы суверенного развития казахстанское судопроизводство постепенно отходило от привычной всем нам советской модели уголовного процесса. С реализацией нового уголовно-процессуального закона и запланированных во исполнение Плана нации мер устранены избыточные процедурные правила, сделаны реальные шаги по обеспечению действенной защищенности граждан, снижению репрессивности уголовного процесса», - сказал К.Мами.

Вместе с тем процесс реформирования УПК продолжается. По его словам, определены основные приоритеты модернизации уголовного процесса. Ведется работа над соответствующим законопроектом.

«Вектором последующего развития отечественной уголовной юстиции обозначена ориентация на лучшие европейские модели и лучшую зарубежную практику, - сказал председатель ВС РК. - Первостепенное значение приобретает соблюдение таких фундаментальных демократических принципов, как презумпция невиновности, право на справедливый суд, обеспечение обвиняемому права на защиту, равенство всех перед законом и судом».

В этой связи вопросы дальнейшего усиления гарантий защиты гражданина, надлежащего обеспечения его конституционных прав и свобод «наполнятся новым содержанием».