Финцентр «Астана» планирует привлечь $40 млрд инвестиций до 2025 года
Международный финансовый центр «Астана» планирует привлечь до 2025 года до 40 млрд долларов инвестиций. Об этом сообщил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов на пресс-конференции в Правительстве, передает Казинформ.
«В целом, Астана может предложить такую роль регионального и технологического хаба в регионах Центральной Азии и в том числе в рамках Евразийского экономического союза и в направлении сотрудничества с инициативой «Один пояс - один путь», - сказал Кайрат Келимбетов, отвечая на вопросы журналистов.
Управляющий МФЦА назвал налоговые льготы, благодаря которым планируется привлечь инвесторов.
«Мы изучили опыт Дубая и Абу-Даби, у нас тоже по корпоративному и подоходному налогу, индивидуальному подоходному налогу будут соответствующие льготы на 50 лет. Это важный вопрос, эти льготы у нас симметричны с другими международными центрами, но, более важный вопрос, это все-таки доступ к защите инвестиций, к институтам защиты инвестиционных споров. Это возможности нашего независимого суда и возможности арбитражного центра», - отметил Кайрат Келимбетов.
Отдельно он остановился на вопросе визовой поддержки.
«В Конституционном законе о МФЦА было объявлено о том, что граждане стран ОЭСР и еще четырех стран - им на первые 30 дней не нужна виза. В соответствие с этим законом мы участникам финансового центра и членам их семей будем предоставлять соответствующую долгосрочную пятилетнюю визу. Это нормативная система, которая позволяет привлекать инвесторов», - добавил Кайрат Келимбетов.
Но самый главный вопрос, по словам управляющего МФЦА, это доступ к экономике Казахстана, доступ к экономическому росту в Казахстане и в регионе.
«Я думаю, что с учетом планов по развитию инфраструктуры, цифровой экономики, по развитию тех кластеров, которые являются традиционными конкурентными преимуществами, в том числе в сфере электроэнергетики, нефти и газа, зеленой экономики, сельского хозяйства и туризма, это будет то, что заинтересует инвесторов. Мы считаем, у нас был предварительный расчет, до 2025 года, мы ожидаем по своей линии привлечение до 40 млрд долларов инвестиций», - резюмировал Кайрат Келимбетов.
Отметим, что эта сумма равна почти половине международных золотовалютных резервов страны. Как ранее сообщалось, международные резервы Казахстана превысили 90 млрд долларов.
Серик Сабеков
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