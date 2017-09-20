Назарбаев прошелся по обновленным улицам в Алматы

В рамках рабочего визита в Алматы Глава государства посетил реконструированные с приоритетом для пешеходов улицы Жибек жолы, Панфилова и площадь «Астана», сообщает Zakon.kz.

В этом году в Алматы была проведена реконструкция почти трети исторического центра города: расширено общественное пространство, зеленые зоны, обновлены фасады зданий, установлена удобная уличная мебель, спортивные и детские площадки, произведен перенос инженерных сетей, проложены ливневая и арычная система, автоматическая система полива зеленых насаждений и др.

На улице Жибек жолы от Аблай-хана до Кунаева вдоль всей прогулочной зоны выложена экологически чистая гранитная плитка, установлены новые сухие фонтаны, авторские малые архитектурные формы, новые фонари освещения, места для сидения, детские и спортивные площадки, приведены к единому стилю входные группы, обновлены фасады зданий и др.

По улице Панфилова организован пешеходный коридор от Жибек жолы до Кабанбай батыра. Установлены сухие фонтаны с подсветкой в ночное время, скамейки, урны, оригинальные фонари освещения, авторские малые архитектурные формы, современные детские площадки, пешеходные светофоры и др. Сохранен фрагмент найденной в ходе реконструкции булыжной брусчатки 30-х годов.

В рамках реконструкции площади «Астана», завершенной раньше запланированного срока, было сокращено количество полос проезжей части, а пешеходы с транспортными потоками разделены боллардами. На высвободившемся пространстве проложены велосипедные дорожки, выложена гранитная брусчатка, произведено озеленение дерном и лавандовыми клумбами. Обновлена лестничная эспланада, где обустроен открытый амфитеатр, перед ним установлены два сухих фонтана с подсветкой в ночное время. Установлены фонари освещения, выполненные в классическом стиле, а также урны, лавки и авторские малые архитектурные формы. Облагорожен и выложен брусчаткой тротуар с южной стороны площади.

Также Назарбаев посетил административно-деловой центр Наурызбайского района

В этом году исполнилось 3 года с момента Указа Главы государства о создании нового Наурызбайского района. За этот период здесь было заасфальтировано 188 км районных дорог, 64 многоквартирных дома были подключены к теплоснабжению. Район на 100% обеспечен газоснабжением. Построены 2 школы, 3 поликлиники, на принципах ГЧП открыты 33 детских сада, а также 17 спортивных и детских площадок. Налоговые поступления района выросли в 11 раз, количество действующих объектов МСБ в 4 раза.

В новом административно-деловом центре Наурызбайского района с парковой зоной расположились местный акимат, суд, прокуратура, ЦОН, ЗАГС, Казпочта, банк, центр выплаты пенсий, управления государственных доходов, юстиции и др. При строительстве на 95% использовались казахстанские строительные материалы. В рамках программы «Туған жер» построены казахская школа №174 на 1200 мест и поликлиника на 500 посещений.

Вдоль русла реки Каргалы проведены строительные работы по берегоукреплению общей протяженностью 7,7 км, а также благоустройство прилегающей территории, образовав новый центр досуга для жителей района.

На сегодняшний день район развивается по принципу полицентричности. С открытием нового административного центра все государственные услуги предоставляются в одном месте. В скором времени здесь появятся новые спортивные и культурные объекты, строится жилье, детские сады. Так, до конца года будут построены 123 км водопроводных и 80 км канализационных сетей. В рамках программы «Нурлы жер» планируется строительство 21 многоквартирного жилого дома.

В Наурызбайском районе Нурсултан Назарбаев посетил новую поликлинику на 500 посещений, построенную в рамках программы «Туған жер» ТОО «Завод Электрокабель». Помимо оказания первичной медицинской помощи здесь планируется проведение скрининговых исследований на ранее выявление рака желудка, открыты отделения рентген диагностики, кабинеты офтальмолога, оториноларинголога, торакальной и абдимональной колопроктологии и др. Объект передан в коммунальную собственность города. В поликлинике функционирует электронная регистратура, Call-центр, базируются бригады скорой помощи для оперативного выезда к жителям Наурызбайского района.

В ближайшее время в мкр. Калкаман будет введено в эксплуатацию еще одно медучреждение на 200 посещений, а в мкр. Таусамалы начато строительство поликлиники на 500 посещений.