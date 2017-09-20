Как герои фильмов ужасов выглядят в реальной жизни

Что вас больше всего пугает при просмотре фильмов ужасов? Мы уверены, что это устрашающее поведение и жуткий облик злодеев, монстров, призраков таких как Фредди Крюгер, Джейсон Вурхис и Майкл Майерс.

Это может удивить вас, но знайте, что все эти жуткие существа — всего лишь перевоплотившиеся в них актеры, которые лишь поверхностно напоминают своих персонажей. Представляем вашему вниманию фото подборку приятных актеров, которые перевоплотились в известных злодеев и сыграли отличную роль.





1.Валак — Бонни Ааронс (Заклятие 2, 2016 год)









2.Пеннивайз — Тим Карри («Оно», 1990 год)









3.Самара — Дейви Чейз (Кольцо, 2002 год)









4.Бледный человек — Даг Джонс (Лабиринт фавна, 2006 год)









5.Каяко — Такако Фудзи (Проклятие, 2004 год)









6.Тошио — Юя Озэки (Дзю-О, 2002 год)









7.Чужой — Боладжи Бадежо (Чужой, 1979 год)









8.Фреди Крюгер — Роберт Инглунд (Кошмар на улице Вязов, 1984 год)









9.Реган Макнейл — Линда Блэр (Изгоняющий дьявола, 1973 год)









10.Невеста в черном — Том Фитцпатрик (Астрал: глава 2, 2013 год)









11.Лепрекон — Уоровик Дэвис (Лепрекон, 1993 год)









12.Пинхед — Даг Бредли (Восставший из ада, 1987 год)









13.Майкл Майерс — Ник Касл (Хэллоуин, 1987 год)









14.Кожаное лицо — Гуннар Хансен (техасская резня бензопилой, 1974 год)









15.Крипер — Джонатан Брек (Джиперс Криперс, 2001 год)









16.Сэм — Куини Лорд ( Кошелек или жизнь, 2007 год)









17.Капитан Сполдинг — Сид Хэйг (Изгнанные дьяволом, 2005 год)









18.Джейсон Вурхиз — Кейн Ходдер (Пятница 13, 1980 год)









19.Тыквоголовый — Том Вудрафф-младший (Тыквоголовый, 1988 год)









20.Крик — Дэйн Фарвелл (Крик, 1996 год)







