Булат Бакауов встретился с губернатором провинции Шэньси
20 сентября 2017, 17:03
С 21 по 23 сентября в Сиане пройдет Евразийский экономический форум, который соберет более тысячи политиков, предпринимателей, политологов и экономистов.
Глава региона, находящийся с рабочей поездкой в Китайской Народной Республике, встретился с губернатором провинции Шэньси Ху Хэпином, который заинтересован в поставке мяса из Павлодарской области, передает корреспондент pavlodarnews.kz.
По информации пресс-службы акима Павлодарской области, во время посещения провинции Шэньси Булат Бакауов посетил несколько сельскохозяйственных предприятий, которые расположены в торговой зоне города Сиань, после чего принял участие в приеме главы провинции Ху Хэпина. С китайской стороны на встрече были руководители секретариата, отдела дружбы с зарубежными службами, сельского хозяйства и экономических органов. В своём приветственном выступлении Ху Хэпин отметил, что в Шэньси уделяют особое внимание культурному наследию страны.
- Вы, наверное, убедились, что наша провинция развивается во всех сферах, - обратился он к своему коллеге из Павлодара. - Шелковый путь, который соединяет наши дружеские страны, послужит нашим регионам в сотрудничестве и взаимовыгодном развитии. Мы могли бы сотрудничать в сферах углехимии и сельского хозяйства и сотрудничестве. Я думаю, что мы готовы поставлять мясо баранины и конины из вашего региона в Китай.
С 21 по 23 сентября в Сиане пройдет Евразийский экономический форум, который соберет более тысячи политиков, предпринимателей, политологов и экономистов. Ху Хэпин пригласил принять участие в форуме и акима Павлодарской области. Булат Бакауов поблагодарил главу китайской провинции за приглашение. Также он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя регионами.
Адиль Аскеров
Фото Валерия Бугаева
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