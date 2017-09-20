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Булат Бакауов встретился с губернатором провинции Шэньси

20 сентября 2017, 17:03

С 21 по 23 сентября в Сиане пройдет Евразийский экономический форум, который соберет более тысячи политиков, предпринимателей, политологов и экономистов.

Глава региона, находящийся с рабочей поездкой в Китайской Народной Республике, встретился с губернатором провинции Шэньси Ху Хэпином, который заинтересован в поставке мяса из Павлодарской области, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы акима Павлодарской области, во время посещения провинции Шэньси Булат Бакауов посетил несколько сельскохозяйственных предприятий, которые расположены в торговой зоне города Сиань, после чего принял участие в приеме главы провинции Ху Хэпина. С китайской стороны на встрече были руководители секретариата, отдела дружбы с зарубежными службами, сельского хозяйства и экономических органов. В своём приветственном выступлении Ху Хэпин отметил, что в Шэньси уделяют особое внимание культурному наследию страны.


- Вы, наверное, убедились, что наша провинция развивается во всех сферах, - обратился он к своему коллеге из Павлодара. - Шелковый путь, который соединяет наши дружеские страны, послужит нашим регионам в сотрудничестве и взаимовыгодном развитии. Мы могли бы сотрудничать в сферах углехимии и сельского хозяйства и сотрудничестве. Я думаю, что мы готовы поставлять мясо баранины и конины из вашего региона в Китай.

С 21 по 23 сентября в Сиане пройдет Евразийский экономический форум, который соберет более тысячи политиков, предпринимателей, политологов и экономистов. Ху Хэпин пригласил принять участие в форуме и акима Павлодарской области. Булат Бакауов поблагодарил главу китайской провинции за приглашение. Также он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между двумя регионами.

Адиль Аскеров

Фото Валерия Бугаева


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