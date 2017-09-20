Контроль за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте

В целях защиты интересов граждан и в рамках бюджетной программы «Закуп и испытания» Департаментом Комитета технического регулирования и метрологии по г. Астане (далее - Департамент) проведен государственный метрологический контроль за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте, на соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в области обеспечения единства измерений и на высокоточном приборе содержимого нетто количества фасованных товаров в упаковках.

При проведении государственного метрологического контроля на предмет соблюдения требований Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», а также с целью проверки содержимого нетто готовых упаковок товара величине, обозначенной на упаковке в ТОО «Центр торговли «Астыкжан» был произведен отбор (закуп) продукции в упаковках в количестве 13 наименований продукции на общую сумму 30712 тг.: чай «Ақ ман» Кения, масса - 250 г., расфасовано в ИП «Хасенов Е.Ш.» Республика Казахстан, г.Караганда, ул. Зональная д.1/1, дата изготовления 25.02.2017г., семечка «Добрая», масса - 80г., производство Казахстан, ТОО «Радуга», г. Петропавловск, Явленское шоссе, 2, дата изготовления 19.06.2017г., вафли «Белоснежка», масса - 110г., производство Казахстан, АО «Рахат», г.Алматы, ул.Зенкова,2а, дата изготовления 21.06.2017 г., кукурузные палочки «Сластена», масса - 50г., производство Казахстан, ТОО «АЯМ», г.Капшагай, ул. Железнодорожная, 26, дата изготовления 22.06.2017г., порошок «Ушастый нянь», масса - 800 г., производство Россия, ОАО «Невская Косметика», дата изготовления 01.04.2017 г., мыло «облепиховое», масса - 200 г., производство Россия, ПАО «Нэфис Косметикс», дата изготовления 28.12.2016 г., сухарики «Болжау», масса - 100г., производство Россия, ООО «КДВ Новосибирск», дата изготовления 06.05.2017 г., отбеливатель «Sarma», масса - 500г., производство Россия, ОАО «Невская косметика», дата изготовления 01.04.2017г., кукурузный завтрак «Хит», масса - 250г., производство Казахстан, ТОО «Радуга», г. Петропавловск, Явленское шоссе, 2, дата изготовления 24.03.2017 г., вафельные трубочки, масса - 175г., производство Казахстан, ТОО «Рахат-Шымкент», г. Шымкент, ул. Клары Цеткин,63, дата изготовления 18.05.2017 г., чай «Bayce», масса - 210г., производство Казахстан, ТОО «KOSIPI», г. Шымкент, дата изготовления 06.03.2017 г., макароны «Паутина», масса - 400г., производство Казахстан, ТОО «Цесна МАК», дата изготовления 06.06.2017 г., крупа горох, масса - 800г., производство Казахстан, ТОО «Астык Логистик», дата изготовления 01.05.2017 г.

Проверка соответствия количества содержащегося в упаковке товара величине, обозначенной на упаковке производилась разрушающим методом с использованием рабочего комплекта МРК 6200, согласно стандарту СТ РК 2.156 - 2009 «Порядок осуществления государственного метрологического

контроля за количеством фасованных товаров в упаковках любого вида при их расфасовке, продаже и импорте».

По результатам измерения содержимого массы нетто в продукции, установлено, что количество содержащегося в упаковке товара не соответствовало величине, обозначенной на упаковке (недовес превышающие допустимую норму) в следующих 3-х наименованиях продукции реализуемой в ТОО «Центр торговли «Астыкжан»:

- семечка «Добрая», масса - 80г., производство Казахстан, ТОО «Радуга», г. Петропавловск, Явленское шоссе, 2, дата изготовления 19.06.2017 г.;

- вафли «Белоснежка», масса - 110г., производство Казахстан, АО «Рахат», г.Алматы, ул.Зенкова,2а, дата изготовления 21.06.2017 г.;

- мыло «Облепиховое», масса - 200 г., производство Россия, ПАО «Нэфис Косметикс», дата изготовления 28.12.2016 г.

По результатам проверки ТОО «Центр торговли «Астыкжан» выдано: предписание о запрете на реализацию 3-х партий продукции на общую сумму 20 727 тенге, предписание об устранении нарушений метрологических правил и норм, и привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 453 800 тенге. На сегодняшний день указанные нарушения устранены, штраф оплачен.

О несоответствиях продукции направлены письма поставщикам продукции и территориальным Департаментам, для принятия необходимых мер в соответствие с требованием законодательства и информирования об этом Департамент.

Кабулова Акмарал Абтыхалиевна

руководитель отдела ДКТРМ по г. Астане