Тенге продолжает дешеветь
20 сентября 2017, 17:13
Цена тенге в обменниках колеблется в диапазоне 341,7 - 341,9 тенге.
Завершилась дневная сессия KASE, по итогам которой средневзвешенный курс тенге к доллару составил 341,61, сообщает Zakon.kz.
Минимальная цена за доллар составила 340,75 тенге, максимальная - 341,81. Последняя сделка завершилась при курсе в 341,06. Средневзвешенный курс по итогам дневных торгов составил 341,42 тенге. Объем торгов составил 86,4 миллиона долларов. В торгах приняли участие 27 банков.
По итогам утренней и дневной сессии средневзвешенный курс нацвалюты составил 341,61 тенге.
По данным Kurs.kz, цена тенге в обменниках колеблется в диапазоне 341,7 - 341,9 тенге.
Фото: 24.kz.
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