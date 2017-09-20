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Тенге продолжает дешеветь

20 сентября 2017, 17:13

Цена тенге в обменниках колеблется в диапазоне 341,7 - 341,9 тенге.

Завершилась дневная сессия KASE, по итогам которой средневзвешенный курс тенге к доллару составил 341,61, сообщает Zakon.kz.

Минимальная цена за доллар составила 340,75 тенге, максимальная - 341,81. Последняя сделка завершилась при курсе в 341,06. Средневзвешенный курс по итогам дневных торгов составил 341,42 тенге. Объем торгов составил 86,4 миллиона долларов. В торгах приняли участие 27 банков.

По итогам утренней и дневной сессии средневзвешенный курс нацвалюты составил 341,61 тенге.

По данным Kurs.kz, цена тенге в обменниках колеблется в диапазоне 341,7 - 341,9 тенге.

Фото: 24.kz.

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